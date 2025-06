Abraham, palleggi e allenamento a Los Angeles: il futuro tra Roma e Milan è tutto da decidere

In attesa di conoscere il suo destino, Tammy Abraham continua a mantenersi in forma… restando a casa. L’attaccante inglese, ancora sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026, si allena con palleggi ed esercizi nella sua casa di Los Angeles , in vista delle decisioni che scatteranno durante il mercato estivo.

Abraham si allena in casa in attesa di capire il suo futuro

L'ex Chelsea si trova ad oggi tra Roma e Milan, con i rossoneri che non hanno ancora deciso se applicare il diritto di riscatto per il calciatore: in questo caso, Abraham dovrebbe ridursi l'ingaggio per restare a Milanello.

Abraham tra Milan e Roma

Abraham percepisce ancora un contratto elevato firmato nell’estate 2021 con la Roma, e una permanenza a Milano richiederebbe un adeguamento salariale. In caso di ritorno a Trigoria, invece, ci sarà da capire la scelta migliore da prendere per entrambe le parti.