Il sindaco Gualtieri sul nuovo stadio della Roma: "Sarà realizzato in tempi rapidissimi"

Roma, le parole del sindaco sul nuovo stadio

Nel corso dell’evento 'Sfide e visioni: la nuova stagione di Roma', il sindaco Roberto Gualtieri è intervenuto per fare il punto sui tempi di realizzazione: "Noi siamo rapidissimi – ha dichiarato – Poteva essere un anno in meno, ma comunque sarà realizzato in tempi rapidissimi. È la società (la Roma, ndr) che ha fatto qualche stop and go".

Prosegue l'iter per il nuovo impianto

Il progetto, atteso da anni dai tifosi giallorossi, continua quindi il suo iter con l’obiettivo di rispettare la tabella di marcia, pur con qualche rallentamento attribuito dallo stesso primo cittadino alla società capitolina.