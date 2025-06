Roma-Parma 3-0: l’errore clamoroso del film "Nessuno mi può giudicare" scatena i tifosi sui social

Raoul Bova e l'errore con lo scudetto della Roma: tifosi infuriati

L'attore nel film interpreta Giulio, il gestore di un internet café. In una delle sue prime scene, Bova compare indossando una maglia celebrativa della Roma, e non proprio una a caso. Infatti quella che indossa è un ricordo dello scudetto vinto dai giallorossi nel 2001. Stampato sulla maglia c'è il tabellino della partita decisiva che regalò lo scudetto ai capitolini: Roma-Parma 3-0...con il problema però che i gialloblù in quella sfida all'Olimpico segnarono e la partita finì 3-1. Di Vaio segnò per il Parma, Totti, Montella e Batistuta per la Roma. Un errore che è tornato attuale data la trasmissione del film in prima serata su Rai Uno: i tifosi giallorossi sui social si sono scatenati chiedendosi come fosse possibile un errore del genere.