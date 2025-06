Amore e i tifosi

Svilar, che non ha mai nascosto il suo amore per la Roma, è pronto a prendere un aereo per mettere sul foglio la firma più importante della sua carriera. Ad aprile, prima della sfida contro la Juventus in campionato, aveva dichiarato al nostro giornale: «Non capisco la fretta, ho un contratto fino al 2027. Non c’è bisogno di fare confusione. Sembra che questa vicenda importi più a voi che a me. I soldi contano, ma il posto in cui stai bene e in cui vedi un progetto conta di più. Se resto? Io spero proprio di sì. Lo voglio al cento per cento, e lo vuole anche la mia famiglia. Siamo felicissimi a Roma e alla Roma». Di più. I tifosi lo considerano un pilastro e sognano di vederlo guidare la squadra verso traguardi ambiziosi. La Curva Sud si è esposta per il suo rinnovo, con uno striscione che non aveva bisogno di presentazioni: «Talento, attaccamento alla maglia, voglia di lottare. Blindate subito Mile Svilar». Un altro messaggio chiaro è poi apparso all'Olimpico: «Mile non si tocca». La dirigenza ha raccolto l’appello dei tifosi, dimostrando di voler puntare sul portiere durante la gestione Gasperini.

Il lavoro in palestra

Intanto, ad Anversa, Svilar è in ferie ma non si ferma un attimo. In una palestra raffinata, immersa nella luce naturale e arredata con eleganti dettagli in legno, il portiere si allena con dedizione assoluta, seguito da un preparatore atletico rinomato in Belgio. Anche se è diventato papà per la prima volta, tra una felicità incontenibile e pannolini da cambiare, Svilar non perde di vista l’obiettivo: arrivare al ritiro estivo in forma smagliante, pronto a difendere i pali della Roma e a confermare il suo status di miglior portiere della Serie A. Nella struttura belga, dove si allenano anche altri giocatori, Mile ha la testa già proiettata verso Trigoria, ma anche verso quella firma che si è meritato parando il possibile e a volte anche l’impossibile.