Dybala corre verso il recupero: si allena con Paredes in Argentina

Paulo Dybala non ha alcuna intenzione di perdere tempo. Allenamenti non-stop, quelli a cui si sta sottoponendo il calciatore della Roma in patria, presso il centro federale di Ezeiza, oggi campo "Lionel Andrès Messi" di Buenos Aires, assieme al compagno di squadra e nazionale Leandro Paredes , come testimoniato dalle storie pubblicate dal calciatore sul proprio profilo Instagram.

Dybala al lavoro per farsi trovare pronto per Gasperini

Dybala vuole mettersi il più in fretta possibile alle spalle l'infortunio che lo ha lasciato fuori dal campo da metà marzo e farsi trovare pronto per il nuovo corso della Roma, con Gian Piero Gasperini in panchina, che sarà personalmente la sua quarta con la maglia giallorossa. Allenamenti individuali per Dybala, sia con il pallone che in palestra, come visibile dalle stroie pubblicate.