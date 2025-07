Plusvalenze, la Roma è serena sull'accordo con l'Uefa. Cosa è successo

Un affare da quasi venti milioni di euro, bonus inclusi, che fa tirare un sospiro di sollievo alla Roma. Tammy Abraham al Besiktas è la boccata d’aria fresca sui conti entro il 30 giugno, è quella cessione che fa felice il club giallorosso ma anche l’Uefa che apprezzerà senz’altro il lavoro e la buona volontà della società per aver cercato di ottemperare fino in fondo ai doveri del settlement agreement. E soddisfa anche Frederic Massara che, in carica da appena dieci giorni, è riuscito a chiudere un’operazione complicata e che porterà anche a un notevole risparmio sul monte ingaggi del club. Abraham si trasferisce in Turchia con la formula del prestito oneroso (un paio di milioni) con l’obbligo di riscatto facile per 13 milioni più ulteriori 2-3 di bonus garantiti. L’inglese percepirà sei milioni di euro netti a stagione per quattro anni, lo stesso ingaggio che aveva alla Roma e che lo ha spinto inevitabilmente lontano dal Fulvio Bernardini. L’affare dovrà essere chiuso definitivamente in giornata - dopo lo scambio di documenti avvenuto ieri sera - con il suo sbarco a Istanbul e le visite mediche, e anche se chiuso ufficialmente oggi rientrerà nell’ultimo bilancio con circa 7-8 milioni di plusvalenza: andrà solo dimostrato all’Uefa che la bozza d’accordo è stata raggiunta entro la mezzanotte di ieri come effettivamente è accaduto. E chissà che non possa essere così anche per altri affari minori che coinvolgono alcuni giovani.

Roma, Cherubini e Romano vogliono restare

E a proposito, ieri Massara è stato costretto a rivedere anche alcune situazioni in uscita proprio sui ragazzi. Perché quando ormai sembrava essere vicina la chiusura dell’affare tra la Roma e il Torino per il trasferimento di Alessandro Romano (operazione che avrebbe coinvolto anche Terlizzi dell’Under 18) per 7 milioni, il ragazzo ha deciso di fermare tutto e restare alla Roma. Vuole giocarsi le sue occasioni con Gasperini prima di prendere una decisione sul futuro, così come Luigi Cherubini che non ha spinto sulla chiusura della trattativa con il Sassuolo che avrebbe portato nelle casse giallorosse altri 4-5 milioni di totale plusvalenza. Resta in piedi invece l’affare con il Bari per Pagano e quello con il Pescara per Plaia. Tanti interessamenti sono arrivati negli ultimi giorni per Mattia Mannini, ma per la Roma il ragazzo è incedibile.

Mercato Roma, tutte le plusvalenze

La plusvalenza sulla cessione di Abraham si aggiunge a quelle chiuse negli affari precedenti di Dahl al Benfica (5,5 milioni utile), Zalewski all’Inter (6,5), Le Fée al Sunderland (2-3 milioni) e quella imminente di Leandro Paredes al Boca Juniors. In Argentina sono convinti che nelle prossime ore il club argentino eserciterà il gentlemeen agreement tra i due club sulla cessione del centrocampista per 3,5 milioni: 2,2 milioni di plusvalenza che potrebbe essere inserita nell’esercizio chiuso ieri.

Uefa, la Roma è tranquilla: il motivo

E adesso? Massara potrà finalmente concentrarsi sul mercato in entrata dopo le ore frenetiche - simili a quelle dell’ultimo giorno di mercato - per avvicinarsi alle richieste dell’Uefa. Ecco, la Roma visti gli sforzi fatti - e in virtù del contenzioso con il Basilea che potrebbe portare 9 milioni di ricavi dalla cessione di Calafiori all’Arsenal - si sente tranquilla sulla questione anche se non fosse riuscita a chiudere la cifra di plusvalenze esatta decretata dall’organo di governo del calcio europeo. Al massimo potrebbe arrivare una multa, il male minore tra le eventuali sanzioni. Di certo Abraham in Turchia ha dato una mano enorme alla situazione in casa Roma.