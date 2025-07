Roma, tre milioni di multa dalla Uefa per il fair play finanziario

La Prima Camera dell'Organismo di controllo finanziario dei club (CFCB), presieduta da Sunil Gulati , ha annunciato oggi una serie di decisioni che riguardano i club sottoposti a monitoraggio nella stagione 2024/25. Tra queste una multa di tre milioni di euro per la Roma per aver: "Leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2024".

Il comunicato della Uefa sui club sottoposti a monitoraggio nella stagione 2024/25

Il comunicato della Uefa: "1. Regola dei guadagni del calcio. La Prima Sezione del CFCB ha rilevato che HNK Hajduk Split (CRO), Aston Villa FC (ENG), Chelsea FC (ENG), FC Barcelona (ESP), Olympique Lyonnais (FRA) e FC Porto (POR) non hanno rispettato la norma sui guadagni del calcio, valutata per la prima volta nella stagione 2024/25. L'analisi ha riguardato gli esercizi finanziari conclusi nel 2023 e nel 2024.

Nel valutare la conformità dei club alla normativa sugli utili calcistici, il CFCB ha prestato particolare attenzione alle transazioni che comportano la vendita di beni materiali o immateriali, lo scambio di giocatori (i cosiddetti "swap") e i trasferimenti di giocatori tra parti correlate. I club sono stati tenuti ad apportare rettifiche, in quanto gli utili derivanti da tali transazioni non possono essere riconosciuti come reddito rilevante ai sensi del Regolamento UEFA sulle Licenze per Club e sulla Sostenibilità Finanziaria - Edizione 2024 ("Regolamento").

HNK Hajduk Split, Aston Villa FC, Chelsea FC, FC Barcelona e Olympique Lyonnais hanno concordato accordi transattivi con la CFCB per un periodo di 2, 3 o 4 anni. La durata di ciascun accordo transattivo dipende dalla capacità dei club di conformarsi al Regolamento entro una tempistica specifica. L'obiettivo finale dei club è di essere pienamente conformi alla normativa sugli utili calcistici entro la fine del periodo di regolamento (ovvero, nella stagione 2026/27 per un periodo di 2 anni, nella stagione 2027/28 per un periodo di 3 anni, nella stagione 2028/29 per un periodo di 4 anni).

Tutti i club hanno accettato di pagare una multa (condizionata e incondizionata), il cui importo è calcolato in base all'entità della violazione accertata. Gli accordi transattivi, che coprono un periodo di quattro anni, tengono inoltre conto del risultato finanziario previsto per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2025.

Di seguito i dettagli riassunti:

Club / Durata / Multa totale / Di cui incondizionata

Chelsea FC (ENG) / 4 anni / 80 milioni di euro / 20 milioni di euro

FC Barcellona (ESP) / 2 anni / 60 milioni di euro / 15 milioni di euro

Olympique Lyonnais (FRA) / 4 anni / 50 milioni di euro / 12,5 milioni di euro

Aston Villa FC (ENG) / 3 anni / €20 milioni / €5 milioni

HNK Hajduk Spalato (CRO) / 3 anni / 1,2 milioni € / 0,3 milioni €

Tutti i club hanno inoltre concordato di essere soggetti a una restrizione sulla registrazione di nuovi giocatori nella propria Lista A per le competizioni UEFA per club. Tale misura potrebbe essere condizionata, incondizionata o entrambe e riguardare una o più stagioni a seconda della durata dell'accordo.

Inoltre, tutti i club hanno accettato di raggiungere obiettivi annuali intermedi e di applicare misure finanziarie e sportive condizionate qualora tali obiettivi non venissero raggiunti (ad esempio, restrizioni più severe alla registrazione di nuovi giocatori nella lista A ed esclusione dalle prossime competizioni UEFA per club a cui si qualificheranno).

Inoltre, l'Olympique Lyonnais ha accettato l'esclusione dalle competizioni UEFA per club 2025/26 qualora l'autorità francese (DNCG) confermasse la retrocessione del club in Ligue 2.

Infine, all'FC Porto è stata inflitta una multa di 5 milioni di euro, di cui 0,75 milioni incondizionati e 4,25 milioni da pagare solo se il club non rispetta la norma sugli utili del calcio nella stagione 2025/26.

2. Regola del costo della squadra. La Prima Camera del CFCB ha rilevato che l'Aston Villa FC (ENG), il Chelsea FC (ENG), il Panathinaikos FC (GRE) e il Beşiktaş JK (TUR) hanno violato la regola sui costi della squadra, avendo segnalato un rapporto tra costi della squadra e costi della squadra superiore all'80% per il 2024 (soglia transitoria fissata per il 2024).

Tutti i club sopra menzionati hanno segnalato un rapporto tra costo della squadra e costo del personale compreso tra l'80% e il 90% e sono stati sanzionati con una sanzione incondizionata (come previsto dal Regolamento), il cui importo è proporzionale all'entità dell'eccedenza del costo della squadra del club.

I dettagli sono i seguenti:

Chelsea FC (ENG) / 11 milioni di euro

Aston Villa FC (ENG) / 6 milioni di euro

Besiktas JK (TUR)* / €0,9 milioni

Panathinaikos FC (GRE) / 0,4 milioni di euro

* Decisione attualmente all'esame della Camera di appello della CFCB

Il CFCB ricorda a tutti i club che dal 2025 il rapporto costo squadra sarà del 70%.

3. Presentazione incompleta o tardiva delle informazioni finanziarie. La Prima Sezione del CFCB ha rilevato che FK Bodø/Glimt (NOR) e FK Sarajevo (BIH) hanno dichiarato un perimetro di rendicontazione incompleto nell'esercizio finanziario conclusosi nel 2023, con conseguente presentazione di informazioni finanziarie incomplete. Tale situazione è stata prontamente corretta nell'esercizio finanziario conclusosi nel 2024.

Entrambi i club hanno accettato il pagamento di una multa incondizionata, rispettivamente di 0,5 milioni di euro e 0,25 milioni di euro. Qualora tale infrazione dovesse ripetersi entro i successivi 3 anni, entrambi i club hanno concordato l'esclusione dalla successiva competizione UEFA per club a cui si sarebbero altrimenti qualificati.

Infine, al Wisła Kraków (POL) è stata inflitta una multa di 20.000 euro per aver presentato informazioni finanziarie in ritardo durante la stagione 2024/25.

Roma, solo una multa dalla Uefa. Semaforo verde per Milan e Inter: raggiunti gli obiettivi intermedi

Come anticipato, dunque, solo una multa per la Roma: "4. Club con precedente accordo. La Prima Camera del CFCB ha continuato a monitorare i dieci club che erano soggetti a un regime di conciliazione durante la stagione 2024/25.

L'AC Milan (ITA), l'FC Internazionale Milano (ITA), l'AS Monaco FC (FRA), l'Olympique de Marseille (FRA), il Paris Saint-Germain (FRA), il Beşiktaş JK (TUR), il Trabzonspor A.Ş. (TUR) e il Royal Antwerp FC (BEL) hanno tutti raggiunto gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2024.

L'AS Roma (ITA) ha leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2024 ed è stata multata di 3 milioni di euro.

L'İstanbul Başakşehir FK (TUR) aveva precedentemente ricevuto un'esclusione condizionale dalla CFCB. La Prima Camera della CFCB ha stabilito che il club era in regola con la normativa sui guadagni del calcio per la stagione 2024/25. Di conseguenza, il club non sarà escluso dalle competizioni UEFA per club 2025/26 e non uscirà dal regime di liquidazione".