Saelemaekers lascia Roma: l'emozionante saluto colpisce anche Svilar ed El Shaarawy

Alexis Saelemaekers ha utilizzato il suo profilo Instagram per salutare i tifosi della Roma al termine del suo prestito, prima di fare rientro al Milan . Per il belga, in giallorosso, 7 gol e 7 assist in 32 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

Saelemaekers: "Non avrei mai immaginato di vivere così tante emozioni"

In un lungo post a corredo di un video con i momenti salienti della sua esperienza con la Roma, Saelemaekers ha scritto: “Che emozione rivivere tutti questi momenti. Avevo iniziato quest’anno con tanti obiettivi in mente, ma mai avrei immaginato di vivere così tante emozioni. All’inizio, purtroppo, l’infortunio mi ha tenuto lontano dal campo e da voi, ma il mio cuore era sempre lì, accanto alla squadra. Ho lavorato duro per tornare, e quando l’ho fatto, ero più carico che mai”.

Saelmaekers: "Grazie Roma, è stata un'esperienza indimenticabile"

Saelemaekers ha poi aggiunto e concluso “Abbiamo sognato insieme. Abbiamo lottato, sofferto, gioito. E voglio ringraziare i miei compagni, la società e soprattutto voi tifosi per l’affetto, il calore e il supporto che mi avete regalato. Grazie Roma. È stata un’esperienza incredibile, indimenticabile. E ovunque andrò, porterò con me un pezzo di voi. Daje, vi voglio bene!”. Tra le reazioni al post un cuore da parte di El Shaarawy e un commento di Svilar: "Mon gars" ("Il mio ragazzo"), accompagnato da un altro cuore e dal segno delle mani giunte in segno di ringraziamento.