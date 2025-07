Dybala con Paredes alle Maldive, i tifosi sui social: "Mi raccomando, non andare..."

MALDIVE - Ultimi giorni di vacanza, poi torneranno in campo. Leandro Paredes e Paulo Dybala sono alle Maldive con le rispettive famiglie per godersi gli ultimi giorni di riposo. I due giocatori presto dovranno lasciare l’arcipelago dell’Oceano Indiano per tornare ad allenarsi. Tra sole, mare e passeggiate in bicicletta, i due calciatori della Roma dovranno riflettere anche del loro futuro. Il contratto di Leandro Paredes con la Roma scadrà nel 2026, ma il centrocampista sembra intenzionato a tornare in Argentina per indossare la maglia del Boca Juniors.