Roma, amichevole di lusso nel nuovo stadio dell'Everton: data, prezzi dei biglietti e come acquistarli

Everton-Roma, i prezzi dei biglietti e come acquistarli

I biglietti per il settore riservato ai tifosi romanisti (118-119-120) sono in vendita da oggi (7 luglio), esclusivamente online sul sito ufficiale dell’Everton FC. Tutti i biglietti acquistati saranno inviati via e-mail come download digitale che i tifosi potranno aggiungere al proprio dispositivo mobile tramite Apple o Google Wallet. Il costo per il settore ospiti è di 25 sterline (29 euro circa) per gli adulti, 20 sterline (23 euro circa) per gli over 65 e 10 (11,5 euro circa) per gli under 18.