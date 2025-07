Roma, trovato l'accordo con Svilar per il rinnovo: cifre e dettagli del nuovo contratto

Tutto fatto per il rinnovo di Mile Svilar. Il numero uno giallorosso, premiato come miglior portiere dello scorso campionato, ha trovato l'accordo con il club per prolungare ed adeguare il suo contratto. Una trattativa iniziata nei mesi scorsi e che è arrivata ormai alla conclusione. La Roma si è assicurata la firma del portiere ed ha allontanato tutte le pretendenti.

Svilar alla Roma: le cifre del rinnovo

Svilar ha raggiunto l'accordo con la dirigenza giallorossa per il prolungamento del suo contratto: guadagnerà circa tre milioni e mezzo di euro per le prossime cinque stagioni. La firma arriverà probabilmente il prossimo venerdì 11 luglio. Una buona notizia per Gasperini e per tutti i tifosi. Il portiere giallorosso continuerà la sua avventura con la Roma iniziata a giugno del 2022.