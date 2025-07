Dybala è tornato a Roma: visita di controllo in vista dell'inizio della stagione

ROMA - Ci siamo: Paulo Dybala è tornato a Roma. Il campione argentino è atterrato nella capitale intorno alle 10 di questa mattina per essere regolarmente a disposizione di Gasperini da domenica. Dybala già da giovedì dovrebbe essere a Trigoria perché ha in programma una visita e poi una graduale ripresa degli allenamenti. Sono trascorsi più di 100 giorni dall’operazione a Londra per la lesione del tendine semitendinoso sinistro e in questi mesi Paulo non si è mai fermato. A Miami e in Argentina aveva un preparatore mandato dalla Roma, l’unica vera settimana di vacanza senza sedute personalizzate è quella appena trascorsa alle Maldive. Con la moglie, Oriana Sabatini, e l’amico fraterno Leandro Paredes, accompagnato da consorte e figli. Sono tanti i romanisti che quest’estate hanno scelto gli atolli paradisiaci maldiviani: da Mancini e Pellegrini fino a Pisilli e, appunto, i due argentini. Un modo forse per salutarsi, il loro, visto che Paredes sembra destinato al Boca mentre Dybala non ha alcuna intenzione di trasferirsi in Argentina. Almeno per adesso non se ne parla.