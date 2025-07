Roma, riapre Trigoria: Dybala e Pellegrini già al lavoro

Paulo Dybala non perde tempo. E come lui Lorenzo Pellegrini. A quasi un mese dall'inizio del campionato di Serie A e prima ancora dell'inizio ufficiale del ritiro estivo, l'attaccante argentino è arrivato a Roma ieri e oggi si è presentato a Trigoria per terapie e un po' di scarico in palestra, seguito dallo staff. Una scelta che conferma la sua voglia di tornare protagonista e di farsi trovare pronto 100 giorni dopo l'operazione al tendine.

Dopo l'operazione e la riabilitazione, la Joya accellera i tempi

Dybala era rientrato a Roma ieri mattina e non vede l'ora di mettersi alle spalle la lesione del tendine semitendinoso sinistro. Un infortunio che lo aveva frenato sul finale della scorsa stagione, e che ha richiesto un lavoro di riabilitazione costante. Durante l'estate, la Joya è stato seguito da un preparatore atletico della Roma, con un piano personalizzato pensato per consentirgli di recuperare completamente. Oggi, il passo in più: il ritorno a Trigoria. Un segnale forte: Dybala vuole farsi trovare pronto per l'inizio della nuova stagione, e mostrare fin da subito il suo impegno al nuovo allenatore, in attesa del ritiro ufficiale e dell'arrivo del resto della squadra. Stesso discorso per quanto riguarda Pellegrini, anche lui operato al tendine quasi due mesi fa. Ci vorrà un po' di più rispetto a Dybala, ma anche il capitano non vede l'ora di rientrare. E, per non farsi mancare nulla, a Trigoria oggi c'era anche El Shaarawy.