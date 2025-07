Roma, questione di famiglia: dopo il figlio di Cerci anche quello di Perotti nelle giovanili

Roma, i figli di Cerci e Perotti entrano nelle giovanili giallorosse

"Tutta la vita che sognavi è qui per te - scriveva su Instagram il 24 giugno scorso Federica Riccardi, mamma del piccolo Leonardo Cerci (classe 2017), annunciando il suo ingresso nel vivaio della Roma -. Era Settembre 2021 la tua prima volta all' Olimpico, avevi 4 anni e il tuo cuore scelse la Roma. Da quel giorno non hai mai smesso di crederci e oggi eccoti qui. Dentro Trigoria, a toccare il cielo con un dito e a prenderti tutta la felicità che meriti. Qui siamo tutti infinitamente orgogliosi e fieri di Te, per tutto quello che hai dato, per tutto quello che sei. In bocca al Lupo Leo Amore nostro, goditi questo viaggio, sarà lungo e impegnativo ma è quello che da sempre hai desiderato". E qualche giorno dopo, oggi (10 luglio), è stata invece la volta di Julieta Sar, mamma di Francesco Perotti (classe 2015): "Sogni che si realizzano" ha scritto su Instagram a corredo di un video in cui si vede il primogenito di Diego Perotti indossare la maglia giallorossa in varie occasioni e infine firmare per il club di Trigoria e posare poi insieme al papà con Bruno Conti.