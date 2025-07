Il comunicato della Roma su Shomurodov

“L’AS Roma comunica di aver ceduto Eldor Shomurodov all'Istanbul Basaksehir. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. In bocca al lupo per il futuro, Eldor!”, ha scritto il club giallorosso in una nota. L’attaccante riparte dalla Turchia. In questa ultima stagione è stato l’uomo in più della clamorosa rimonta giallorossa: 37 presenze totali, 7 gol e 5 assist. Ora cercherà fortuna altrove.

L’annuncio del club turco e il saluto di Eldor

La chisura dell’affare è arrivata anche dai profili social del Basaksehir. Un video di Eldor vestito come un guerriero uzbeko, accompagnato da un gufo, ufficializza il colpo di mercato. E intanto il calciatore, su Instagram, ha saluto la Roma con una foto sotto la Curva Sud e delle bellissime parole: “Grazie Roma. P arrivato il momento di salutare un club che mi ha regalato così tanti ricordi indimenticabili. Indossare la maglia della Roma è stato un onore — un viaggio fatto di gol, battaglie e momenti speciali con compagni di squadra, staff e tifosi incredibili. Sono grato per ogni minuto in campo, per ogni gol festeggiato e per ogni lezione imparata con grandi allenatori. Roma avrà sempre un posto nel mio cuore — grazie per aver creduto in me e per avermi sostenuto in ogni momento. Inizia un nuovo capitolo, ma questi ricordi resteranno con me per sempre. Con affetto e rispetto, Eldor Shomurodov”.