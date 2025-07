Dybala saluta Paredes: il messaggio emozionante per il ritorno al Boca

Leandro Paredes non è più un giocatore della Roma . Il centrocampista argentino ha fatto ritorno al Boca Juniors, club dove è cresciuto e che ha sempre tifato. La presentazione per il campione del mondo alla Bombonera è stata da brividi davanti a oltre 50mila tifosi. Tra i tanti saluti ricevuti dopo l'addio alla Roma, ce n'è uno che è risaltato più di altri. Parliamo di quello dell'ormai ex compagno di club Paulo Dybala , che sotto il post sui social di Paredes ha commentato: " Ti auguro il meglio, fratellino ".

Paredes al Boca, il messaggio di Dybala

I due sono grandi amici, nonché compagni di nazionale. Per mesi si è parlato anche di una presunta azione di convincimento di Paredes per portare Dybala al Boca. Al momento però la Joya pensa solo alla prossima stagione con la Roma. Ma a Buenos Aires continuano a sperarci, tanto che proprio nella conferenza stampa di presentazione, a Paredes è stato chiesto di Dybala: "Lui al Boca? Mi piacerebbe, per il giocatore di classe che è e per la persona che è. So che anche per lui sarebbe un sogno. Ovviamente non faccio le scelte per gli altri, ognuno ha la propria carriera e la propria vita. Se vorrà venire, sarà il benvenuto".