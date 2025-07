Paredes come De Rossi e Balbo, cosa hanno in comune oltre la Roma e il Boca

Il destino del numero 16

Il primo a sfruttare l'asse tra Roma e Buenos Aires è stato Abel Balbo, ex attaccante argentino che giocava con la 16 giallorossa sulle spalle e che nel 2002 passò dai capitoli al Boca Juniors. Successivamente, a rendere iconica la numero 16 della Roma, è stato Daniele De Rossi, che l'ha indossata per la prima volta nel 2005 fino al suo addio nel 2019. Anche l'ex capitano della squadra ha battuto la stessa via di Balbo, giocando per il Boca tra il 2019 e il 2020. Dopo Balbo e De Rossi la maglia numero 16 è passata sulle spalle di Leandro Paredes che, come i suoi predecessori, ha scelto gli Xeneizes per proseguire la carriera.