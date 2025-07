Svilar festeggia il rinnovo con la Roma: "Orgoglio, Ambizione, Amore. Grazie romanisti"

"Orgoglio, Ambizione, Amore. Grazie alla società per la fiducia e tutti Voi Romanisti per il supporto incondizionato. Roma è casa nostra. Forza Roma Sempre". Così Mile Svilar dopo il rinnovo del suo contratto con la Roma fino al 2030. Il portiere serbo ha espresso attraverso il suo account Instagram le emozioni più intime per una tappa importante della sua carriera, che è sempre più a tinte giallorosse.