Gasperini e la curiosa richiesta del tifoso della Roma a Trigoria: "Mister, firmami il braccio" VIDEO

Gasperini, una richiesta "particolare" da un tifoso: cosa è successo

Non solo i primi autografi e cori per Gasperini, ma anche la prima richiesta "particolare". Un tifoso, infatti, ha chiesto al tecnico di autografargli il braccio, esclamando poi: "Poi mi ci faccio il tatuaggio Gasp". Gasperini ha riso, rispondendo: "No dai, il tatuaggio no". Inizia con grande entusiasmo la nuova avventura del tecnico alla Roma.