Roma, Pellegrini non si allenerà subito: l'operazione e il motivo della stop

A Roma è l'inizio dell'era Gasperini. Nella giornata di oggi, 13 luglio, la squadra giallorossa è giunta a Trigoria in occasione del raduno che darà il via al ritiro. Tanti tifosi per salutare l'arrivo dell'allenatore, dei dirigenti e della squadra giallorossa. C'è chi, però, non inizierà da subito a lavorare con il resto del gruppo. Si tratta del capitano, Lorenzo Pellegrini.