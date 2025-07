La Roma di Gasperini: cosa ha chiesto alla squadra durante il ritiro

Gasperini, ritmi intensi: doppia seduta di allenamento

Da oggi si comincia a galoppare a ritmi intensi. Gasperini ha fissato la prima doppia seduta di allenamento, che negli orari verrà adattata al meteo: la parte atletica del mattino si svolgerà quando il sole non è ancora troppo alto, le lezioni di tattica pomeridiane si terranno dopo un adeguato riposo concesso agli studenti. Nel mezzo, un bel pranzo tutti insieme e un paio d’ore di break dedicato a serie tv e playstation. Alla fine della giornata, poi, altro momento conviviale per la cena collettiva. Potrebbe prendervi parte presto, per accelerare la conoscenza reciproca delle varie componenti, anche Claudio Ranieri, che ieri ha interrotto per qualche ora le vacanze in Calabria per intervenire ai Mondiali Antirazzisti di Riace, dove ha incontrato il sindaco Mimmo Lucano, personaggio noto per l’attivismo a favore dei migranti. «Gasperini ha un compito importante - ha detto al Tg3 - e sono convinto che piano piano saprà interpretarlo al meglio. Io l’ho scelto perché il mio ruolo di consulente dei Friedkin è esattamente questo. La Nazionale? Non potevo restare alla Roma e fare il ct, non sarei stato libero di agire. A malincuore ho dovuto declinare la proposta. Ci penserà Gattuso».