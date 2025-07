Roma, Pisilli: "Dobbiamo abituarci alle richieste di Gasperini"

ROMA - Prime parole della nuova stagione per Niccolò Pisilli , centrocampista classe 2004 della Roma, che ha commentato l'inizio della nuova era targata Gian Piero Gasperini. Intervistato dai canali ufficiali del club giallorosso, il giovane ha sottolineato l'importanza di assimilare in fretta i nuovi dettami tattici e le metodologie del tecnico bergamasco. “Dobbiamo abituarci il più velocemente possibile alle richieste di Gasperini e del suo staff”, ha dichiarato Pisilli. “Stiamo lavorando duramente, come è giusto che sia, sperando che arrivino presto i risultati. È un momento faticoso, ma siamo consapevoli che raccoglieremo i frutti più avanti”. Il centrocampista ha anche sottolineato come il cambio dello staff tecnico richieda un periodo di adattamento : “Ci vuole un po’ di tempo per conoscersi, ma l’impegno da parte nostra c’è”.

Pisilli, l’anno che verrà e la gioia del rinnovo

Il ragazzo, reduce da una stagione che lo ha visto salire dalla Primavera alla prima squadra, si presenta ai nastri di partenza con una nuova consapevolezza: “La Roma va meritata ogni anno. Ora parto con una base diversa: il mister mi conosce meglio rispetto allo scorso anno, quando arrivavo dal settore giovanile. Il rinnovo? Per me è stato un onore poter continuare a giocare per la Roma ed è stato un momento bello ed importante perché si staccava la parte di Niccolò giovanile e iniziava la parte di Niccolò con la prima squadra. Per questo ci tengo a ringraziare tutti gli allenatori che ho avuto e la società per la fiducia che mi ha dimostrato. La mia qualità principale è l’inserimento, ed è una dote che non voglio mai perdere. Ma so di dover migliorare ancora tanto: voglio diventare un centrocampista completo”.