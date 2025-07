Kalkbrenner, il regalo speciale dalla Roma dopo il concerto

Paul Kalkbrenner conquista Roma: il dj, uno dei massimo esponenti della musica elettronica mondiale, si è esibito all'Auditorium Parco della Musica in occasione del Roma Summer Fest. Concerto sold out e fan in visibilio per il tedesco che non ha mai nascosto la sua passione per l'Italia, specialmente per Roma. Da sempre, Kalkbrenner ama collezionare le maglie delle squadre di calcio dei Paesi in cui si esibisce, e non si è lasciato scappare l'occasione nella Capitale italiana.