La prima partita di Gasperini sulla panchina della Roma si è conclusa con un largo 14-0 contro la formazione del Trastevere . Al termine della gara l'allenatore di Grugliasco ha parlato con i giornalisti presenti, fornendo chiarimenti sulla preparazione della squadra e sul calciomercato portato avanti dalla società. Un indizio trapelato da questo test estivo riguarda il ruolo di Dybala, che il tecnico giallorosso ha deciso di schierare come riferimento offensivo: " Paulo è arrivato bene, già con una base di allenamento - ha spiegato l'ex Atalanta -. Chiaramente ancora non calcia al meglio, però oggi è venuto fuori. Il ruolo da centravanti? Per emergenza".

Le prime impressioni sulla città e le condizioni degli infortunati

Interrogato dai giornalisti presenti, Gasperini ha raccontato le sue sensazioni dopo il trasferimento da Bergamo a Roma: "Fin qui la città l'ho vissuta poco, sono stato più a Trigoria. Però è straordinaria, quelle due mezze giornate di libertà che ho avuto le ho sfruttate per provare a girarla tutta". L'allenatore ha poi chiarito tutti gli aspetti riguardati gli indisponibili: "Pellegrini ha ancora bisogno di parecchio tempo per tornare in campo, Dovbyk ha avuto solo un affaticamento, martedì riprenderà ad allenarsi. La prima settimana la componente fisica è preponderante però ho gettato anche le basi per dare un'identità alla squadra".

Il mercato e la preoccupazione di Gasperini

In piena estate uno degli argomenti più affascinati rimane ovviamente quello del calciomercato, commentato così da Gasperini: "Ci sono stati dei problemi e ora siamo un po' in ritardo, indubbiamente ci siamo presentati con tante defezioni tra chi è andato via e qualche infortunato. Abbiamo fretta e voglia di recuperare, speriamo che ci sia una spinta perché la società ha dato grande disponibilità a tutti - ha proseguito il tecnico piemontese -. Sappiamo quello che c'è da fare e quali tipologie di giocatori stiamo cercando, mi aspetto una bella accelerata sul mercato. La società sta lavorando al meglio per cercare di colmare le partenze e creare un organico come quello che ho richiesto. Se sono preoccupato? Un po' si, perché sono otto giorni che lavoriamo e tra un mese inizia il campionato. Ma sono certo che verrà fatto tutto ciò che serve".