Roma, Dovbyk corre verso il recupero: troppi infortuni e tanta concorrenza

ROMA - Il primo treno l’ha perso per colpa di un risentimento muscolare. Ma di amichevoli e vetrine ce ne saranno altre. Dovbyk , in ogni caso, è pronto a riprendersi la Roma , nonostante l’ombra della concorrenza si faccia sempre più lunga con l’arrivo di Ferguson , un profilo diverso rispetto a Shomurodov. L’ucraino, reduce da un leggero problema fisico che lo ha costretto a saltare il primo test stagionale contro il Trastevere, tornerà in gruppo domani, deciso a dimostrare a Gasperini di meritare un posto nell’undici giallorosso del futuro.

Dovbyk cerca il salto di qualità con Gasperini

Pagato 30,5 milioni di euro più bonus appena un’estate fa, Dovbyk non sembra destinato a lasciare Trigoria in questa finestra di mercato. Il suo primo anno in Italia non è stato privo di ombre. Con 17 gol in tutte le competizioni (12 in campionato), Dovbyk non ha segnato con continuità, steccando di fatto tutti i big match in Serie A. Nella seconda stagione cerca il definitivo salto di qualità, chiaramente sotto la guida di Gasperini, un maestro nel trasformare gli attaccanti in macchine da gol. Basta guardare i numeri delle punte che l’allenatore ha avuto a Bergamo: Retegui ha vinto il titolo di capocannoniere con 25 centri; Scamacca ha toccato il record personale di 19 reti; lo stesso discorso vale per Muriel e Zapata, che a Bergamo andavano in doppia cifra con continuità.

Dovbyk, la concorrenza con Ferguson è un nuovo stimolo

Dovbyk, dunque, ha un obiettivo ambizioso: diventare un attaccante da 20 gol in campionato, capace di segnare alle grandi e alle piccole indistintamente. La concorrenza di Ferguson, che porta versatilità e dinamismo lì davanti, in fondo non lo spaventa. Anzi, è uno stimolo per mettersi in discussione e dimostrare di poter essere il terminale offensivo di una Roma che punta in alto sia in Italia che in Europa. «Sono felice qui, ma il mio futuro dipende dall’allenatore», aveva detto prima dell’arrivo di Gasperini. Ora avrà l’occasione di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La rincorsa di Dovbyk è appena cominciata.