El Aynaoui, il padre entusiasta della Roma: "È la scelta giusta. Quando giocavo al Foro Italico..."

El Aynaoui, parla il padre: "La Roma è la scelta giusta"

"Neil si è innamorato del calcio - le parole di Younes in un'intervista a La Stampa -, guardava i video delle partite mentre i suoi amici guardavano i film, si informava. Sa anche giocare molto bene a tennis, ma il calcio è la sua passione. Da ex sportivo lo aiuto su cosa mangiare, su come diventare un grande atleta. Ma soprattutto gli ho detto che il suo obiettivo deve essere vincere il Pallone d'oro. Se poi non succederà, non c'è problema. Ma per essere in pace con se stessi bisogna sempre cercare di dare il meglio". Younes ha poi dato la sua benedizione sulla scelta di trasferirsi alla Roma: "Questo è un grande club. Quando giocavo al Foro Italico vedevo le folle che andavano all'Olimpico. Fra l'altro mia madre è francese ma di cognome fa De Gubliermi: mio nonno è emigrato negli anni '50 da un paesino vicino a Vicenza e parlava solo l'Italiano. Verrò a vedere mio figlio? Roma è una città fantastica anche per rilassarsi e a me piace mangiare bene, quindi..".