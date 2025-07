Roma, il mercato si infiamma: cinque rinforzi per Gasperini! Svelato il piano di Massara

La bollente estate di Frederic Massara. Dal suo (fresco) ufficio del Fulvio Bernardini il direttore sportivo della Roma non ha un attimo di respiro, e la cosa non gli dispiace, anzi, lo stimola. Perché costruire la rosa per Gasp è una vera e propria sfida che ha deciso di accettare quando le strade tra la Roma e Ghisolfi si sono divise : l’ex diesse del Rennes si è rimboccato le maniche e dopo aver sbrigato la spinosa questione plusvalenze si è buttato a capofitto sul mercato in entrata. Non meno spinosa visti i paletti del settlement agreement. Una vecchia conoscenza di Massara (e della Roma) definirebbe le sue mosse “a coda di gatto maculato”; di certo Sabatini starà apprezzando il lavoro complicato e al tempo stesso intrigante che sta svolgendo il suo ex padawan.

Le linee guida

El Aynaoui è arrivato, così come Ferguson ufficializzato ieri sera. Wesley è in dirittura d’arrivo, e non distante è Ghilardi per riempire lo slot dei difensori centrali. Con il Verona si tratta, la distanza è colmabile e l’affare potrà chiudersi entro la fine della prossima settimana in prestito con obbligo di riscatto con una decina di milioni più bonus. Acquisti importanti, anche onerosi, operazioni strutturate e in sinergia con il tecnico che ha fortemente voluto Wesley e che era a un passo anche dal prendere Rios prima del voltafaccia colombiano per sbarcare in Portogallo. Le linee guida della proprietà sono state chiare da subito e non sono distanti da quelle della scorsa estate: d’accordo il settlement agreement, ma via libera a esborsi importanti sui cartellini purché i giocatori acquistati siano chiaramente di qualità, poi giovani, con stipendi bassi e potenziali asset per il futuro. La Roma ha bisogno di alzare il valore patrimoniale della rosa e può farlo sia cercando crack attraverso lo scouting, sia andando a puntare quei giocatori in ascesa e che tra qualche anno potranno valere il doppio, se non il triplo. L’esempio perfetto è Manu Koné, arrivato per 18 milioni e potenzialmente cedibile per una quarantina.