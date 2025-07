Roma, ufficiale l'acquisto di Zelezny: il comunicato

Un nuovo rinforzo in casa Roma . La società giallorossa ha annunciato l'arrivo di Radoslaw Zelezny. Il portiere classe 2006 è già al lavoro con i giallorossi a Trigoria. Di nazionalità polacco, l'ufficialità dell'arrivo di Zelezny segue di poco quella di Evan Ferguson .

Il comunicato della Roma

Il comunicato della Roma per l'arrivo di Zelezny: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Radoslaw Zelezny. Il portiere ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029 con opzione per un'altra stagione. Classe 2006, l'estremo difensore ha militato nella Juventus dal 2022 al 2025, difendendo i pali delle squadre under 17 e Primavera. Zelezny ha scelto la maglia numero 91, sarà il sesto calciatore polacco della storia giallorossa. Benvenuto a Roma, Radoslaw!"