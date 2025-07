Dove vedere in tv Roma-UniPomezia? Orario e tutte le info sulla seconda amichevole di Gasperini

La Roma torna in campo per il secondo test pre stagionale. Dopo il 14-0 rifilato al Trastevere al debutto, i giallorossi affrontano un'altra formazione di Serie D, l'UniPomezia. Reduce dalla vittoria del campionato d'Eccellenza Lazio, la squadra sarà ospite dei giallorossi per un test utile a Gasperini per verificare le condizioni dei suoi giocatori. Potrebbe essere anche l'occasione giusta per vedere in campo i nuovi arrivi come El Aynaoui e Ferguson. Amichevole che va in scena a due giorni dalla partita in Germania in casa del Kaiserslautern.