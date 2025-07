Quattro gol e un assist all'esordio con la maglia della Roma per Evan Ferguson , che ha lasciato a bocca aperta anche Gian Piero Gasperini , nel corso del test contro l' UniPomezia . In attesa delle partite ufficiali, l'attaccante irlandese si è presentato così ai tifosi giallorossi, mettendosi in mostra già nella prima mezzora di gioco dell'amichevole odierna.

Ferguson, tre gol e un assist in mezzora: la reazione di Gasperini in panchina

Colpo di testa, destro potente e tap-in vincente. Tre gol nel giro di pochi minuti per Evan Ferguson, schierato dal primo minuto da Gasperini nell'amichevole che vede protagonista la Roma contro l'UniPomezia. Al 7', l'incornata sul corner battuto da Soulé, seguita dal controllo in velocità sul lancio lungo di Cristante, finalizzato con una conclusione che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Pochi minuti più tardi, al 24', la tripletta personale dell'irlandese: splendida azione del solito Soulé, che trova al centro il solissimo Ferguson, freddo nello spiazzare l'estremo difensore dell'UniPomezia. Al 33', c'è tempo anche per l'assist per Paulo Dybala, che sfrutta il velo di Pisilli e trasforma in oro il passaggio dell'ex Brighton. E in panchina, Gasperini si gode il suo nuovo acquisto: l'allenatore giallorosso resta immobile e poi accenna un sorriso, compiaciuto e soddisfatto per quanto visto. Segnali positivi.

Quarto gol di Ferguson al 60', scatenato l'attaccante irlandese

Prosegue lo show di Ferguson nell'ultimo test della Roma a Trigoria. Al 60' dell'amichevole con l'UniPomezia, è arrivato anche il poker dell'attaccante irlandese, che ha dribblato il diretto avversario nell'area di rigore e in un fazzoletto di campo ha colpito in diagonale battendo il portiere. Quarto gol del classe 2004, che porta il punteggio sul parziale di 5-0.