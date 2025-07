Svilar e la frase sui primi giorni con Gasperini: "Come è? Tosto..."

ROMA - Reduce da un rinnovo di contratto non semplice con la Roma, Mile Svilar si appresta a vivere la sua quarta stagione in giallorosso, la seconda da assoluto protagonista e perno della formazione titolare. Il portiere serbo, a conclusione della seconda amichevole di preparazione vinta 9-0 sull'UniPomezia a Trigoria, fa il punto della situazione, analizzando la gestione del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini : "Sono state settimane toste e dure , però ci serve a tutti per migliorare, abbiamo fatto due test buoni e andiamo avanti. Cosa mi ha colpito del mister? Il lavoro preciso, fa tutto con un obiettivo molto chiaro. Tutti noi sappiamo che lui ha delle richieste diverse rispetto agli altri allenatori che abbiamo avuto. Per questo proviamo ad adattarci il più veloce possibile e andare avanti".

Il rinnovo di contratto: Svilar dice tutto

La chiacchierata vira inevitabilmente sul recente prolugamento del contratto con la Roma: "Sono contentissimo e molto orgoglioso - spiega Svilar - c'è stato un momento in cui eravamo lontani? Sì, le negoziazioni sono così, a volte vanno così, però io non sono stato molto dentro a questa cosa perché sin dall'inizio volevo rimanere alla Roma. Questa era la cosa più importante per me". L'arrivo di Gasperini è stato un incentivo per restare? "Sì assolutamente - risponde il portiere giallorosso - è un mister che ha fatto un grande lavoro con l'Atalanta. Speriamo di andare molto lontani con lui".

Svilar leader dello spogliatoio

Mile, che in questa estate è diventato anche papà, è ormai uno dei leader dello spogliatoio romanista. Un capitano anche senza fascia e un giocatore di cui tutti, a Trigoria, si fidano a occhi chiusi. Ecco perché quando gli chiedono gli obiettivi dice: "La Champions. E poi siamo la Roma, dobbiamo sempre puntare in alto".