L’analisi della Roma: perché già si vede la mano di Gasperini 

ROMA - Due amichevoli leggere anzi leggerissime, prime tracce visibili della Roma di Gasperini . E’ un momento di esperimenti ma anche di indicazioni che torneranno utili nel corso dell’estate, in vista dell’esordio in campionato tra quattro settimane esatte all’Olimpico contro il Bologna.

Flessibilità di moduli

Come era facile immaginare osservando l’Atalanta degli ultimi anni, la Roma è stata pensata per giocare con due moduli: 3-4-2-1 e 3-4-1-2. Gasperini ha cominciato con il primo il test contro il Trastevere e con il secondo la partita contro l’Unipomezia. I dogmi della difesa a tre e dell’aggressività uomo contro uomo non sono negoziabili. Le posizioni dei giocatori in campo, soprattutto dalla metà in su, sono invece molto flessibili e dipenderanno dagli avversari e dalle strategie.

Rotazioni

La sensazione è che Gasperini debba ancora conoscere le potenzialità di alcuni calciatori. Pisilli ha giocato un po’ trequartista e un po’ mezzala, Rensch è stato provato da esterno a tutta fascia ma anche da centrale difensivo al posto di Celik. Ancora più interessanti i movimenti di Soulé, il trequartista e poi laterale sempre a sinistra, una zona del campo quasi mai occupata nella prima stagione alla Roma. Forse Gasperini lo sta piazzando da quella parte perché aspetta ancora il rinforzo offensivo dal mercato. Ma può essere anche un’idea che aiuterà Soulé a trovare più spazio, visto che la casella destinata al talento sulla trequarti sarà riempita quando possibile da Dybala. Paulo rimane il centro di gravità di ogni decisione tecnica: contro l’Unipomezia ha giocato seconda punta, dove potrebbe correre meno e diventare più pericoloso.