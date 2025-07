Antonio Arena, dai canguri ai record di Pescara: ecco la stellina della Roma che già ha convinto Gasp

Subito fiducia, e subito in gol. Antonio Arena, classe 2009, non ha tradito la fiducia di Gasperini e a nemmeno 3 giorni dal suo arrivo ha già mostrato quelle doti che in questi mesi avevano attirato l'interesse di tante big. A poco più di 16 anni è roba da predestinati. Arena è destinato a un anno di Primavera, ma con Gasperini non si guarda alla carta d'identità e se in questi giorni di ritiro Antonio dovesse convicerlo ulteriormente siamo sicuri c