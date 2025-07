Celik sbaglia un passaggio, Gasperini imbufalito: la reazione in campo durante Kaiserslautern-Roma

Nel giro di poche settimane in giallorosso è già emerso il perfezionismo di Giampiero Gasperini . Durante l'amichevole contro il Kaiserslautern , l'allenatore è apparso insoddisfatto fin dai primi minuti, a innervosirlo è stato un errore in particolare.

Il passaggio di Celik

Quello di Gasperini è un calcio ragionato fatto di giocate e movimenti codificati finalizzati a far muovere la squadra in maniera corale. Nei primi minuti della sfida con il Kaiserslautern il tecnico piemontese non ha visto la sua squadra giocare come sperato, finendo con le mani nei capelli dopo un errore di Celik. Il difensore turco ha infatti sbagliato la scelta dopo il lancio di Svilar, facendo indispettire Gasperini per i troppi palloni orizzontali giocati dalla Roma. Un breve attimo di nervosismo per l'allenatore che si è consolato poco dopo con il gol di Ferguson che ha sbloccato l'amichevole.

Le richieste di Gasperini

Un altro aspetto che ha indispettito l'allenatore della Roma ha riguardato la pressione portata dai suoi. Con Gasperini l'Atalanta si è sempre fatta notare per l'eccezionale lavoro di pressione tra le linee svolto da giocatori, altro elemento che è mancato in alcune azioni difensive della Roma contro il Kaiserslautern. Nello specifico, agli occhi del tecnico, è mancata in una precisa azione del club tedesco, che ha superare facilmente la disposizione della Roma prima di veder sfumare l'opportunità per un salvataggio di Mancini.