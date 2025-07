Kaiserslautern, troppo guano allo stadio: vengono montati uccelli finti contro i piccioni

Il Fritz-Walter Stadium è l’impianto di Kaiserslautern costruito nel 1929 e ristrutturato nel 2006 per i Mondiali in Germania. Un aspetto non è stato possibile risolvere e resta un vero e proprio problema nello stadio della città da centomila abitanti, come in altre parti naturalmente della Germania: il grande numero di piccioni che affollano sia le strade, sia l’impianto sportivo.

E inevitabilmente il guano non fa che aumentare specialmente nei luoghi meno battuti dello stadio. Nei vari settori invece, compreso quello riservato alla stampa, sono stati “installati” degli uccelli di plastica per evitare l’arrivo dei famosi piccioni. Dei corvi finti che spaventano gli altri uccelli evitando così lo spargimento di guano. A mali estremi…