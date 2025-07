I tifosi della Roma vicini a Julio Sergio: lo striscione ricorda Enzo

"Roma tua ti stringe forte Julio... Piccolo Enzo sarai sempre il nostro angelo!". Questo il testo sullo striscione esposto nella notte da alcuni tifosi della Roma, rivolto a Julio Sergio , ex portiere giallorosso, in seguito alla scomparsa prematura del figlio Enzo a soli quindici anni.

Il ricordo della Roma e dei suoi tifosi a Julio Sergio

Enzo Bertagnoli, nato nel 2009, dal 2020 stava combattendo contro un tumore al cervello, e lo ha fatto fino a pochi giorni fa. Sul web, tanti i messaggi rivolti a Julio Sergio, ex portiere della Roma. Tra questi appunto quelli del club: "Julio, siamo al tuo fianco in questo momento di dolore inimmaginabile. Tutta l'As Roma è con la tua famiglia, tutti i romanisti vi abbracciano", oltre a quello di Francesco Totti: "Ciao Enzo, r.i.p.". Quindi, nella notte anche i tifosi hanno voluto esprimere la propria vicinanza, scattando la foto con lo striscione in un'immagine suggestiva, con San Pietro sullo sfondo.