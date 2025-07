Le prime foto di Wesley con la Roma: il dettaglio del tatuaggio che fa sognare i tifosi

Dopo una lunga trattativa con il Flamengo , la Roma ha finalmente accolto Wesley França , il nuovo esterno destro di Gasperini. Il 21enne ha già firmato un contratto di 5 anni con i giallorossi da 2,5 milioni di euro a stagione e, come da prassi, ha posato con la maglia del club per i primi scatti da calciatore romanista. Durante lo shooting un dettaglio in particolare ha catturato l'attenzione dei tifosi: il tatuaggio del lupo sulla spalla sinistra di Wesley.

Il tatuaggio di Wesley

Durante lo shooting, Wesley ha posato anche senza maglietta, una scelta insolita per un calciatore, dovuta a uno dei tanti tatuaggi che decorano il corpo del brasiliano. Sulla spalla sinistra ha infatti il disegno di un lupo, simbolo iconico del club giallorosso, che Wesley ha anche ricondiviso sul suo profilo Instagram con tanto di augurio per l'avventura appena iniziata. Non si tratta di una promessa d'amore alla squadra, dato che il tatuaggio risale a molto prima che iniziasse la vera e propria trattativa con la Roma. Resta però una felice coincidenza capace di far sognare i tifosi più romantici.