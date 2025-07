Roma, striscione a Trigoria per Julio Sergio: il messaggio della squadra dopo la morte del figlio Enzo

Roma, a Trigoria striscione della squadra per Julio Sergio

Lo hanno fatto attraverso uno striscione esposto da tutta la squadra e dal tecnico oggi (29 luglio) al centro del campo di Trigoria, dove la Roma si sta allenando per preparare la nuova stagione. "Julio siamo tutti con te" le parole scelte dalla squadra per esprimere la propria solidarietà all'ex portiere brasiliano, che in giallorosso ha giocato dal 2006 al 2011 e poi nella stagione 2012/13. Sempre con uno striscione, esposto nella notte di ieri in città, anche i tifosi romanisti avevano voluto far sentire la propria vicinanza a Julio Sergio.