Roma, ecco Wesley: grande attesa al Tre Fontane per il suo esordio

Saranno in tremila questo pomeriggio ad assistere all’amichevole tra la Roma e il Cannes al Tre Fontane. Grande curiosità la desta non solo la squadra che sta assemblando Gasperini, ma soprattutto l’ultimo acquisto giallorosso: Wesley. Arrivato domenica è riuscito a rimanere a Trigoria per allenarsi senza dover far ritorno dal Brasile per sistemare le pratiche burocratiche del visto e questa sera, a partire dalle 18, è atteso in campo per l’esordio. Gasp