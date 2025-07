Roma, la vicinanza dei tifosi a Julio Sergio e lo striscione esposto contro il Cannes

Il mondo del calcio si è stretto attorno a Julio Sergio dopo la scomparsa di suo figlio Enzo. Il 15enne combatteva con un tumore al cervello dal 2020. Tutti hanno mostrato vicinanza nei confronti dell'ex portiere, soprattutto nell'ambiente giallorosso che per sei anni ha rappresentato la sua casa. Francesco Totti e la Roma hanno postato sui social un pensiero per il piccolo Enzo. I tifosi hanno subito esposto uno striscione per lui, come ha fatto la squadra a Trigoria. Il sostegno non è mancato neanche durante l'amichevole contro il Cannes.