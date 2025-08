Lens-Roma, il giorno di El Aynaoui: tutte le curiosità

INVIATO A LENS - L’hanno amato, ora lo rimpiangono. Neil El Aynaoui è ancora nei cuori e nei pensieri del popolo del Lens, con cui ha collezionato 9 gol e 5 assist in 56 presenze. Un fiume di tifosi - i giallorossi di Francia - si stanno avvicinando in questi minuti allo stadio Boallert-Delelis per l’amichevole contro la Roma indossando la maglia di quello che, fino a pochi giorni fa, era il loro beniamino. Sono centinaia i nostalgici. Alle 18, ora del fischio d’inizio, sono previsti tanti applausi ma anche qualche fischio. Per alcuni è un “traditore”, per altri “uno che ha fatto il bene di questo club portando 23 milioni di euro”. Il centrocampista oggi fa le fortune di Gasperini, che sembra volergli affidare un ruolo da titolare nella sua mediana almeno in questa prima parte di stagione. Lens-Roma per la squadra di Gasp è il primo test di livello dopo le sgambate contro Trastevere, Unipomezia, Kaiserslautern e Cannes. Per i francesi è già la prova generale in vista dell’inizio della Ligue1 del 16 agosto. Qui, come dimostra la vicenda El Aynaoui, la passione è di casa. Parliamo infatti di una città con 33 mila abitanti che ha uno stadio da 38 mila posti. Se non è un unicum in Europa, ci siamo davvero vicini.

