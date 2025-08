Roma, tutti i segreti del ritiro nella Coverciano dei Tre Leoni

I precedenti con De Rossi e Gasperini: calo drastico degli infortuni

Il dato impressiona ed è ovviamente spiegabile pure con i lavori condotti sui campi di Trigoria. Quasi un'ossessione per i Friedkin, che al loro arrivo non si capacitavano del numero elevatissimo di stop in rosa. L’esperienza del St George, in qualche modo, è stata utile per apportare le ultime migliorie anche al centro sportivo dove la Roma si allena, così la prevenzione ha dato i suoi frutti. Nel 2024-25 i calciatori si sono fermati per un totale di 50 match, dai 9 di Saelemaekers alle 7 di Dybala e Cristante, passando per le 5 di Saud e le 4 di Hermoso, Le Fée e Celik. Prima della cura inglese, il numero degli stop era 126. In rosa c’erano atleti dalla storia clinica complicata come Spinazzola, Renato Sanches e Smalling, e le lunghe assenze di Abraham e Kumbulla hanno pesato nel conteggio, eppure la riduzione dei ko e l’assottigliamento dei tempi di recupero hanno comunque impressionato i medici. Anche perché la tendenza era storica: nel 2022-23 gli infortuni furono addirittura il 37% in più dell'anno dei 126. Secondo l’Assocalciatori, se un atleta disputa più di 55 gare con il suo club ed è anche impegnato in nazionale, rischia di essere indisponibile per almeno 70 giorni. Per la statistica ogni match genera un giorno di assenza. Nella stagione dei nuovi format Uefa che hanno moltiplicato gli impegni, l’infermeria a Roma s’è svuotata. La tournée nel Regno Unito può trasformarsi in una piacevole abitudine.