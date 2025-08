Baldanzi: “L’ho detto a Gasperini, voglio restare alla Roma”

INVIATO A BURTON UPON TRENT - Il sole che nel primo pomeriggio di ieri è spuntato su Burton Upon Trent, dopo un'immancabile mezza giornata di pioggerella inglese, ha aiutato i muscoli dei calciatori della Roma a sciogliersi un poco e a far spuntare sui volti dei calciatori, affaticati dal lavoro fisico di questa settimana, qualche sorriso che non guasta mai. Quello più convincente apparteneva a