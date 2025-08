Roma e Toyota, sponsor speciale per la partita contro l'Everton

Novità in casa Roma . Come comunicato dal club giallorosso: "La partnership tra AS Roma e Toyota continua a generare nuove ed entusiasmanti opportunità".

Roma, il logo Toyota Gazoo Racing comparirà sul front delle maglie

Nel dettaglio: "In occasione della partita della AS Roma Legends con l'Everton in programma nel mese di agosto a Liverpool, Toyota sarà al fianco della squadra giallorossa con il logo Toyota Gazoo Racing che comparirà sul front delle maglie indossate dai giocatori in campo. Toyota Gazoo Racing (TGR) è il brand sportivo che gestisce le competizioni motoristiche in cui Toyota gareggia in tutto il mondo. L'esperienza maturata nel Racing si traduce anche in una gamma di modelli sportivi con badge GR, caratterizzati da alcuni dettagli tecnici derivati dalle corse e prestazioni dinamiche di alto livello, così come in una serie di allestimenti, con badge GR Sport, che caratterizza ormai l’alto di gamma di tutti i modelli disponibili in Italia".

Roma e Toyota avanti insieme anche nella prossima stagione

Questa iniziativa rappresenta un'ulteriore tappa del percorso condiviso tra AS Roma e Toyota, che: "Proseguirà anche per la stagione sportiva 2025/26, rafforzando il legame tra due realtà accomunate da valori quali innovazione, performance e miglioramento continuo. La presenza del brand Toyota Gazoo Racing, emblema dell’anima sportiva e competitiva di Toyota, sarà visibile non solo in occasione dell'amichevole delle Legends, ma troverà spazio anche in attivazioni congiunte che coinvolgeranno i calciatori, i tifosi e lo stadio, offrendo nuove esperienze pensate per celebrare l'unione tra sport e innovazione promuovendo una mobilità sostenibile, sicura e inclusiva. AS Roma è orgogliosa di condividere questo nuovo capitolo con Toyota".

Partnership Roma-Toyota, le parole del direttore marketing Mohorovicich

"Toyota è lieta di accompagnare ancora la AS Roma mettendo a disposizione una gamma di automobili elettrificate, Full Hybrid, Full Hybrid Plug-in e Full Electric, in linea con l’approccio multi-tecnologico dell’azienda e anche di soluzioni di mobilità per la società e i suoi sostenitori nella a prossima stagione sportiva" ha dichiarato Christian Mohorovicich, Direttore Marketing Toyota Motor Italia.