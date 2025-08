Roma, il 7 agosto allenamento aperto ai tifosi in Inghilterra

La Roma apre le porte ai tifosi che in queste ore stanno raggiungendo l'Inghilterra per stare vicini ai calciatori giallorossi nella seconda fase del ritiro. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha infatti deciso di organizzare per il 7 agosto, alle ore 15.00, una seduta senza filtri, con la possibilità per i fan che si recheranno al St George's National Park di Burton Upon Trent di assistere dal vivo al quinto giorno di lavoro nella cosiddetta "Coverciano inglese", sede della nazionale dei Tre Leoni.