Roma, arriva Ranieri: sarà in Inghilterra per il match con l'Aston Villa

Ranieri arriva in anticipo

Come anticipato proprio dal Corriere dello Sport, la presenza di Ranieri viene ritenuta importantissima, soprattutto in questa prima fase della preparazione, ragion per cui l'ex tecnico giallorosso partirà con Massara alla volta della Gran Bretagna, qualche giorno prima della programmata passerella in occasione dell'amichevole-esibizione delle "Leggende" giallorosse con l'Everton di sabato 9 agosto, e farà in tempo ad assistere al test con l'Aston Villa.

La rosa delle 'Legends' giallorosse

Dopo l'amichevole con l'Aston Villa, la Roma sarà protagonista di un match-esibizione con la nuova squadra dei Friedkin, per l'appunto l'Everton, in occasione della quale scenderanno in campo anche le "Leggende" giallorosse. Questa la lista completa dei partecipanti, che saranno diretti da Fabio Capello, tecnico dell'ultimo scudetto romanista, datato 2001: Amelia, Brighi, Zago, Zebina, Candela, Balzaretti, Rosi, Perotti, Pizarro, Francesco Lima, Perrotta, Aldair, Tommasi, D'Agostino, Di Biagio e Delvecchio.