Da Mourinho a De Rossi, fino a Dybala e lo stadio: i primi 5 anni della Roma dei Friedkin

Era una notte calda e afosa, la notte in cui è cambiato tutto. James Pallotta lasciava Roma accerchiato dal malcontento popolare, Dan Friedkin si impegnava a risvegliare il famoso "gigante addormentato" promettendo un ciclo di vittorie. Sono passati solo 5 anni, eppure sembra una vita. Il 5 agosto del 2020, firmando il contratto preliminare e impegnandosi a versare 591 milioni (debiti inclusi), l'acclamato produttore cinematografico, famoso negli States come "mister Toyota", si lanciava nell'avventura più affascinante e complessa: la gestione di una squadra di calcio nella Capitale d'Italia. L'investimento ha reso, visto che a inizio 2025 il patrimonio di Dan è aumentato del 77% rispetto all'ultimo anno, raggiungendo 6,4 miliardi di dollari. Il suo modus operandi, però, non sempre è stato compreso per la totale - o quasi - assenza di comunicazione verso l'esterno. Nessuna intervista, nessuna conferenza, eventualmente solo comunicati. Come la figura di Lenny Belardo nella serie "The Young Pope" di Sorrentino, Friedkin predica l'invisibilità, l'isolamento e la riservatezza. Però incide come pochi altri presidenti. Con i recenti addii di Ghisolfi e dell'avvocato Vitali, ad esempio, sono saliti a 17 i dirigenti apicali sostituiti in appena un lustro. A Trigoria si fa vedere soprattutto suo figlio Ryan, il vicepresidente. Impossibile cogliere i loro spostamenti, considerano la privacy un bene inestimabile.