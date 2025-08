Gianluca Mancini si racconta. Come forse non aveva mai fatto prima, senza filtri e con l'obiettivo di arrivare al cuore di ogni messaggio che spedisce: dalla fascia di capitano al rapporto sinergico con i tifosi, dalla sua ambizione di giocare la Champions con i giallorossi al racconto di aneddoti e curiosità su allenatori come Mourinho, De Rossi, Ranieri e ora Gasperini. Domani, in edicola sul Corriere dello Sport-Stadio, un'intervista esclusiva a tutto Mancio.