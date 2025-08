Roma, Mirra: "Fascia da capitano della Primavera? Sarebbe un grande onore"

Dopo la scorsa stagione da protagonista, Jacopo Mirra si prepara alla nuova annata con la Roma Primavera, con un ruolo ancora più centrale nel progetto. Il difensore classe 2006 sarà il più grande del gruppo e dal ritiro con la squadra ha spiegato cosa significa per lui: "È più una responsabilità che un peso. Responsabilità perché comunque hai il dovere di far capire insomma i comportamenti e i modi che si devono avere appunto in una squadra Primavera, ma non un vero e proprio peso. Fascia da capitano? Sarebbe un onore enorme essendo la squadra in cui sono cresciuto e la squadra che tifo da quando sono piccolo. Però non la pretendo sicuramente. Poi si può essere leader anche senza fascia".