Koné è insostituibile: Gasperini gli ha già affidato le chiavi della Roma

Forza e dinamismo fanno del centrocampista francese una certezza in una mediana che ha bisogno di altri rinforzi
Guido D'Ubaldo
4 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

La Roma deve essere ancora migliorata. Ieri è arrivata la prima sconfitta estiva, 4-0 contro l’Aston Villa, ma il progetto di Gasperini è appena cominciato, ci vuole tempo per vedere i frutti del suo gioco molto dispendioso e che richiede una grande preparazione fisica. Quando mancano solo sedici giorni alla partita di esordio contro il Bologna, la Roma ha comunque qualche certezza.

Roma, centrocampo da rinforzare per Gasperini

Un giocatore del quale Gasperini non può fare a meno è Manu Koné. Si diceva: Koné è uno dei pochi della rosa dello scorso anno adatti al gioco del nuovo allenatore. Ed è proprio così. Il francese ha trovato molto spazio in questo precampionato, per caratteristiche è insostituibile anche nella sua seconda stagione in giallorosso. Ieri sera contro l’Aston Villa è arrivata la prima sconfitta estiva, per la prima volta la Roma ha subìto gol, ne ha presi addirittura quattro, tre nel primo tempo. Il centrocampo deve essere completato, non c’è dubbio. I titolari dovrebbero essere Koné ed El Ayanaoui, con Cristante che è l’unico cambio perché Pisilli è considerato dal tecnico un trequartista. Il francese appena arrivato dal Lens deve ancora crescere, il centrocampo si regge sulla forza, sul dinamismo, sulla capacità di recuperare palloni, di verticalizzare, di inserirsi in attacco di Koné. Ieri è stato sostituito al 26' per i normali cambi in un’amichevole. Serve un altro acquisto anche a centrocampo e ha ragione Gasperini quando ripete che la Roma deve essere completata, che gli mancano altri rinforzi. E va risolto anche l’enigma in attacco, perché anche ieri Dovbyk, rimasto in campo per tutta la partita, è sembrato un corpo estraneo alla squadra, non ha avuto neppure un’occasione per essere pericoloso. Era capitato spesso anche nella scorsa stagione.

Koné resta insostituitbile nella mediana dei giallorossi

Koné è nato un mese prima dell’ultimo scudetto giallorosso. Nazionale francese, già lo scorso anno è stato titolare indiscusso nella tormentata stagione, con tre cambi di allenatore. Al suo attivo comunque 34 partite, 2 gol e un assist. La scorsa estate la Roma lo ha acquistato dal Borussia Moenchengladbach per circa 20 milioni, su indicazione di De Rossi. Ha firmato un contratto di 5 anni, con 3 milioni di ingaggio a stagione. Ha giocato sempre, con i tre allenatori che si sono succeduti sulla panchina giallorossa. E adesso Gasperini gli affida le chiavi del centrocampo. La sua quotazione di mercato è lievitata, oggi vale 40 milioni, con alcuni club della Premier interessati a quello che sarà uno dei protagonisti del prossimo Mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

